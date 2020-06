Fietspad spoorwegbedding aan Riethoek vier dagen afgesloten Anthony Statius

29 juni 2020

14u05 0 Assenede Er zijn vandaag betonherstelwerken gestart in de Riethoek. Daardoor is de spoorwegbedding ter hoogte van diezelfde Riethoek tijdelijk afgesloten tot en met donderdag 2 juli.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor fietsers voorzien via Hendekenstraat, Riethoek, Klaverstraat en Basseveldestraat, en dit in beide richtingen.

Vandaag wordt ook gestart met kleine onderhoudswerken in de Riemestraat, tussen de Zelzatestraat en Kraaienbos. De werken duren tot en met vrijdag 3 juli. Er is een plaatselijke omleiding via de Zelzatestraat, Molenstraat en Riemestraat, in beide rijrichtingen.