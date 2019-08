Fietser (76) even in levensgevaar na botsing met tractor Jeffrey Dujardin

28 augustus 2019

08u42 5 Assenede Op de grens van Boekhoute en Bassevelde is maandagavond rond 21.15 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd ter hoogte van het kruispunt van de Hendekenstraat en de Otegemstraat.

Een 76-jarige man uit Ertvelde reed met zijn fiets naar huis toen hij aangereden werd door een tractor. De man kwam zwaar ten val en hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is intussen stabiel. De Hendekenstraat was na het ongeval een tijdlang afgesloten tussen de kruispunten met de Papendreef en het Haantjen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken. De plaats van het ongeval staat al langer gekend als een gevaarlijk kruispunt.