Festival Ville en Vert in Assenede koestert nog hoop: “Maar we wachten met ticketverkoop” Joeri Seymortier

23 april 2020

14u25 0 Assenede Komt er op 11 en 12 september een tweede editie van het festival Ville en Vert, in de maïs van Assenede? De organisatoren koesteren nog hoop.

Vorig jaar kwamen 1.200 bezoekers langs, en in september zou Ville en Vert een tweedaagse moeten worden. “Voorlopig zijn alle zomerfestivals geschrapt tot eind augustus, dus wij vallen buiten die grens”, zegt hoofdorganisator Lennert Camps. “We zijn volop in overleg met de gemeente, en zullen de adviezen opvolgen van de wetenschappers en overheid die ons opgelegd worden. Maar er is nog hoop voor ons festival. De veiligheid van ons publiek, crew, artiesten en sponsors zijn voor ons de absolute prioriteit. Door de onzekerheid hebben we beslist onze ticketverkoop nog niet te lanceren, en ook de line-up nog niet bekend te maken. We hopen begin mei de knoop definitief te kunnen doorhakken.”