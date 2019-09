Feestje midden de maïs: zaterdag ‘Ville en Vert’ in Assenede Joeri Seymortier

10 september 2019

10u50 2 Assenede Vier vrienden organiseren op zaterdag 14 september een feestje midden een maïsveld in Assenede. Het festival heet ‘Ville en Vert’.

Lennert Camps, Ortwin Scheir, Jeroen Vinck en Stef Laureys hebben samen de vzw Unexpected Events opgericht, en organiseren feestjes op unieke locaties. “Wij gaan voor originele feestjes op originele locaties”, zegt voorzitter Lennert Camps. “We hebben ervaring met het organiseren van privéfeestjes, en daarom starten we nu onze eigen vzw en ons eigen festival op. Zaterdag 14 september organiseren we ‘Ville en Vert’, in een maïsveld van een bevriende boer. Het festival start al om 14 uur en duurt tot 2 uur ‘s nachts. De weersvoorspelling zijn echt goed, dus dat kan leuk worden. Heel de dag door draaien dj’s muziek: Toin & Rolando, Phil Monday, Bröder, Merlo en Funkatek. Op het festival hebben we een grote zelfgesjorde toog, een eetkraam, cocktailbar en een gezellig ingerichte loungebar. De ingang loopt in bochten, via een centrale weg door de maïs.”

Je vindt het maïsveld in de Burgstraat in Assenede. Tickets kan je online kopen op de Facebookpagina ‘Ville en Vert’. Online kosten ze 10 euro, en aan de kassa 14 euro.