Feest voor 60 jaar huwelijksgeluk bij familie Cusse Joeri Seymortier

20 januari 2020

16u38 0 Assenede Het gemeentebestuur van Assenede heeft Jozef Cusse en Georgette De Smet gehuldigd, naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het was liefde op het eerste gezicht, begin augustus 1957 op de Katte Kermis in Zelzate. De twee beslisten te trouwen en zijn zestig jaar later een diamanten paar. Georgette was huisvrouw en Jozef werkte in Palmafina. Ze hopen binnen vijf jaar ook nog hun briljanten huwelijksverjaardag te kunnen vieren.