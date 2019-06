Ex-poetsvrouw krijgt opschorting in beroep voor diefstallen Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

13u58 0 Assenede Een vrouw uit Oosteeklo heeft in het hof van beroep opschorting van straf gekregen voor een reeks diefstallen.

Ze werkte als poetsvrouw, haar klanten merkten op dat zaken verdwenen. Zo stal ze onder andere twee sjaals, geld en een iPod. In eerste aanleg kreeg de vrouw 10 maanden cel met uitstel, in beroep vroeg haar advocaat voor de opschorting. “Mijn cliënte had het financieel moeilijk en de verleiding bleek te groot te zijn.” De vrouw zelf betuigde haar spijt, “Het spijt me, ik weet dat wat ik deed fout was.” Het hof volgde de vraag van de advocaat en gaf de vrouw opschorting van straf zodat ze haar blanco strafblad kan behouden.