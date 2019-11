Evacuatieoefening in De Wegwijzer Anthony Statius

08 november 2019

14u32 1 Assenede De leerlingen van basisschool De Wegwijzer en het gemeentepersoneel van Assenede hebben vrijdagochtend een gemeenschappelijke evacuatieoefening gehouden. In de sporthal werd de opstart van het opvangcentrum uitgetest voor in geval het echt misgaat.

“Je kan nooit genoeg geoefend hebben voor als het echt misgaat”, zegt Nils Stevens, deskundige noodplanning bij de federale dienst gouverneur. “Daarom werd vrijdagochtend in de sporthal een zogenaamde PSH-oefening georganiseerd. PSH staat voor psychosociale hulpverlening en die is in het geval van een echt noodscenario vaak cruciaal.”

Volgens het scenario van de oefening brak er plots brand uit op de gemeenschapsschool aan de Schoolstraat. Daarop werden alle leerlingen geëvacueerd naar de sporthal. Daar stond een ploeg van de gemeentelijke diensten hen op te wachten om de leerlingen te registreren. Alle leerlingen dienden hun naam, geboortedatum en klas op te geven, wat niet altijd zo gemakkelijk bleek. Nadien kregen ze een polsbandje als teken van hun registratie. “Dit lijkt allemaal de evidentie zelve, maar dat is het niet”, zegt Nils Stevens. “In een echte noodsituatie spelen vaak heel veel andere factoren zoals stress een rol. Dan is het goed dat je zoiets al eens geoefend hebt. In Assenede organiseren we zo’n oefening toch minstens één keer per jaar. De vorige oefening vond in Boekhoute plaats.”