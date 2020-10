Elk gezin uit Assenede krijgt in december Cadozabon van 5 euro Joeri Seymortier

12 oktober 2020

10u25 3 Assenede Elk gezin in Assenede krijgt in december een Cadozabon van vijf euro in de brievenbus. Die kan gebruikt worden bij 107 handelaars in de gemeente.

In december ontvangt elk gezin in de gemeente Assenede een ‘Winkelhier Cadozabon” van vijf euro in de brievenbus. Dat is een deel van het relanceplan waarmee de gemeente de inwoners en de lokale economie in deze coronatijden een duwtje in de rug wil geven. Daarnaast pakt de gemeente ook uit met een ‘winkelhiergids’ om de lokale middenstanders te ondersteunen.

Ondertussen hebben al 107 handelaars zich ingeschreven voor het initiatief. Heel wat onder hen reserveerden ook een gratis plaatsje in de gemeentelijke publiciteitsgids die in december gelanceerd wordt. Ze bieden de inwoners van Assenede binnenkort korting of een leuk gadget aan bij een bezoekje aan hun zaak. Meer info op www.assenede.be.