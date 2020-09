Eerste steen voor nieuwe school Het Ooievaarsnest: 7 miljoen euro en klaar tegen januari 2022 Joeri Seymortier

01 september 2020

09u50 0 Assenede Assenede krijgt er een nieuwe school bij. In het centrum van de gemeente werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe school voor Het Ooievaarsnest.

De nieuwe school voor Het Ooievaarsnest moet klaar zijn tegen januari 2022 en zal maar liefst 7 miljoen euro kosten. Het wordt niet de klassieke school zoals we die vandaag kennen, met klasjes per leeftijd. Er zal gewerkt worden met leef- en leergroepen over twee leeftijdsjaren, zodat elk kind meer op eigen ritme kan leren. Het Ooievaarsnest gaat daarmee voor teamonderwijs, en wil elk kind zo meer op maat begeleiden. Minister Koen Geens kwam mee de eerste steen leggen.

Ook de architectuur van Het Ooievaarsnest 2.0 oogt aanlokkelijk: met veel groen, duurzaamheid voorop, volledig geïntegreerd in het dorp en polyvalent. De nieuwe school wordt gebouwd op de gronden waar vroeger de villa van Paul Christiaen stond.