Eerste coronabesmetting in rusthuis Sint-Jozef Assenede: “Geen reden tot paniek, maar we willen transparant communiceren” Joeri Seymortier

26 maart 2020

17u02 8 Assenede Er is een eerste besmetting door Covid-19 vastgesteld op afdeling Houtland van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede.

Volgens de directie gaat het om een, tot nog toe, beperkte besmetting. “Maar we willen hier wel transparant over communiceren”, klinkt het in het rusthuis. “Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek. We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.”