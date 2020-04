ECA Assenede gaat miljoenen mondmaskers maken Joeri Seymortier

14 april 2020

18u24 38 Assenede Het bedrijf ECA uit Assenede, gespecialiseerd in het produceren van autobekleding, gaat meehelpen om nieuwe mondmaskers te maken.

Samen met het bedrijf Van Heurck uit Antwerpen start ECA de productie op van chirurgische mondmaskers en FFP2-mondmaskers. Dat laat minister Philippe De Backer weten. Er zullen vier machines geïnstalleerd worden voor de productie van chirurgische mondmaskers. Elke machine kan 45 miljoen maskers per jaar produceren, het gaat dus in totaal over 190 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar, of ongeveer 4 miljoen per week. “Op deze manier kunnen we indien dat nodig zou blijken de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige chirurgische maskers voorzien. Voor de distributie daarvan zijn we reeds in gesprek met Bpost. Als het nodig blijkt, zullen we dus heel snel kunnen schakelen”, zegt Philippe De Backer aan Belga.

De twee bedrijven hebben ook al een FFP2-machine aangekocht, waarmee ze over enkele weken zelf 10 miljoen FFP2-maskers per jaar kunnen produceren in ons land.