Drie lichtgewonden bij frontale botsing, vrouw even gekneld Wouter Spillebeen

02 oktober 2019

10u54 2 Assenede Bij een verkeersongeval op het kruispunt van Riethoek en de Hendekenstraat in Boekhoute, Assenede, zijn twee inzittenden lichtgewond geraakt. Een van de betrokken chauffeurs zat even gekneld.

Iets voor 7 uur deze morgen reden twee wagens frontaal op elkaar in ter hoogte van het kruispunt. In de ene wagen zat een 29-jarige man, in de andere een 33-jarige vrouw met haar 9-jarige zoon. Alle drie de inzittenden liepen lichte verwondingen op en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder zat door de klap even gekneld in haar wagen en moest er door de brandweer uit gehaald worden.

Door het ongeval was er verkeershinder totdat de wagens rond 8 uur getakeld werden.