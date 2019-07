Drie CD&V-gemeenteraadsleden slachtoffer van inbrekers: “Alert blijven ondanks dalende inbraakcijfers” Wouter Spillebeen en Joeri Seymortier

15 juli 2019

17u45 6 Assenede Drie CD&V-gemeenteraadsleden uit Assenede hebben de voorbije weken inbrekers over de vloer gekregen. Bij Nic Van Zele en Marc Bobelyn werd werkmateriaal uit een bijgebouw gestolen, bij Remi Van de Veire stalen dieven geld en juwelen uit de slaapkamer. “Dit toont dat we alert moeten blijven, zelfs wanneer het aantal inbraken daalt.”

Op 4 juli verscheen in deze krant nog dat het aantal inbraken in Assenede en Evergem drastisch gedaald was in de eerste zes maanden van 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Maar voor drie CD&V-gemeenteraadsleden kreeg de positieve statistiek een wrange nasmaak. Inbrekers die ongeveer twee weken geleden verschillende slachtoffers maakten in de Otegemstraat, waar Nic Van Zele en Marc Bobelyn wonen, namen werkmateriaal van de twee gemeenteraadsleden mee.

Geld en juwelen

“We weten niet wanneer ze precies hebben ingebroken”, legt Van Zele uit. “Ze zijn de hele straat af gegaan. Ik hoorde eerst van Marc dat zijn materiaal gestolen was uit een stal naast zijn woning. Toen ik in mijn stal keek, zag ik dat veel nieuwe machines er nog stonden, dus eerst dacht ik dat er bij mij niets gestolen was. Maar later zag ik dan toch dat er een boomzaag en een nieuwe klopboormachine weg waren. De stallen zitten enkel vast met een grendel, dus er is geen braakschade.”

Afgelopen vrijdagvoormiddag kreeg ook Remi Van de Veire ongewenste bezoekers over de vloer in de Kerrestraat in Oosteeklo. “Mijn vrouw en ik waren afwezig tussen 9 en 11.30 uur”, vertelt hij. “De inbrekers forceerden de achterdeur en namen geld en juwelen mee uit de slaapkamer. Het gaat over een vrij groot bedrag. De rest, zoals een laptop en mijn horloge, lieten ze staan. Misschien sloegen ze op de vlucht voor een geluid of misschien vonden ze dat ze al genoeg buit hadden.”

Alert

Het BIN-netwerk werd opgestart en enkele tips zijn doorgegeven aan de politie, maar de daders zijn nog niet gevat. Een sporenonderzoek leverde ook niets op. “Getuigen zagen een donkere Volkswagen met een buitenlandse nummerplaat in de straat en een vrouw die op de hoek van de straat mogelijk op de uitkijk stond”, zegt Van de Veire.

Dat de drie gemeenteraadsleden getroffen werden, is waarschijnlijk puur toeval, zeggen ze. “Maar het is wel een teken dat we alert moeten blijven”, aldus Van Zele. “Dat er minder inbraken zijn, is heel goed nieuws, maar zeker in de vakantieperiode moeten we bewust zijn dat ze wel nog altijd gebeuren.”