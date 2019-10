Diamanten feest voor Boekhouts koppel Joeri Seymortier

02 oktober 2019

17u15 0 Assenede Paul Neyt en Leona Verloock uit Boekhoute zijn door het gemeentebestuur van Assenede gevierd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

De twee waren als tieners al jeugdvrienden, en wonen op 300 meter van elkaar in Boekhoute. Paul was een zwaantje bij de rijkswacht van Brussel. Leona zorgde voor de twee kinderen, die ondertussen voor vier kleinkinderen gezorgd hebben. Na het pensioen is het koppel terug gekeerd naar de roots, en woont nu in de Stationsstraat in Boekhoute. De twee zijn vandaag nog actief in het verenigingsleven.