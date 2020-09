Corona doet Hendrik Cammu afzeggen voor lezing in de Bijenkorf Joeri Seymortier

02 september 2020

10u15 0 Assenede Hendrik Cammu komt op 30 september dan toch niet naar gemeenschapscentrum de Bijenkorf in Assenede. Aangekochte tickets worden terugbetaald.

Hendrik Cammu is afdelingshoofd gynaecologie in het Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel, klinisch onderzoeker en overtuigd beoefenaar van de sociale geneeskunde. Op 30 september kwam hij op initiatief van het Davidsfonds en de bibliotheek naar gemeenschapscentrum de Bijenkorf in Assenede met de lezing ‘Wat moet ik nu geloven dokter?’ Cammu vindt het gezien de huidige coronamaatregelen niet aangewezen de lezing te organiseren. Mensen die al een kaartje gekocht hebben, kunnen terecht in de bibliotheek om hun centen terug te krijgen. Er wordt voorlopig geen nieuwe datum vastgelegd.

Info: 09/344.80.44 of bibliotheek@assenede.be.