Cinema De Bijenkorf heropent op 10 september de deuren Joeri Seymortier

08 september 2020

11u33 0 Assenede Na een lange coronapauze heropent cinema De Bijenkorf in Assenede op donderdag 10 september opnieuw de deuren voor de film ‘Little Women’.

De voorstellingen zijn coronaproof. Zo worden er maar tachtig bezoekers toegelaten in de grote zaal van gemeenschapscentrum De Bijenkorf in de Sportstraat. Reserveren is dan ook noodzakelijk en kan op 09/218.78.96 of via cultuur@assenede.be. Een mondmasker is verplicht.

De film start donderdag om 20 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur. Tickets kosten vijf euro en jongeren betalen drie euro.