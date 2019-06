Chalet brandt volledig uit aan Bijsterveld Jeffrey Dujardin

02 juni 2019

22u15 0

In Bijsterveld op de grens van Evergem en Oosteeklo is zondagnamiddag rond 18 uur een chalet volledig uitgebrand. De chalet staat in een bos van 500 vierkante meter dat enkel bereikt kan worden via een landweggetje aan Bijsterveld. De brandweer kon enkel toezien hoe de chalet volledig uitbrandde, om 21 uur was de brandweer nog ter plekke om na te blussen. Bij de brand vielen geen slachtoffers, de oorzaak wordt nog onderzocht.