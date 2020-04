Cecilia uit Bassevelde viert 100ste verjaardag… in haar kot Joeri Seymortier

27 april 2020

09u53 0 Assenede Cecilia De Paepe uit Bassevelde heeft haar honderdste verjaardag gevierd, en kreeg de burgemeester op veilige afstand aan haar deur.

Cecilia woont nog zelfstandig in haar woning in Bassevelde. Op haar honderdste nog een kranige vrouw, maar het geplande familiefeest viel door de coronacrisis wel in het water. Dat belette burgemeester Philippe De Coninck niet om op gepaste manier hulde te brengen. Vanop een veilige afstand werden de wensen van de koning en de koningin, en de nodige geschenken overgemaakt. “Niet iedereen in onze gemeente wordt honderd jaar”, zegt burgemeester De Coninck. “Het feit dat Cecilia op deze respectabele leeftijd nog steeds zelfstandig woont, vertelt het hele verhaal. We zijn trots op inwoners als Cecilia. Ze bewijzen dat het in onze gemeente goed wonen en oud worden is. Dat er nog vele gezonde jaren mogen volgen.”