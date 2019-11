CD&V wil bewoners inschakelen om snelheidsduivels te registreren Anthony Statius

07 november 2019

17u18 4 Assenede Gemeenteraadslid Koen Van Ootegem (CD&V) vraagt extra maatregelen tegen snelheidsduivels in Assenede. “Door aan te sluiten bij Telraam kan de gemeente aan de hand van camera’s bij de bewoners thuis de verkeersproblematiek beter in kaart brengen”, aldus Koen Van Ooteghem.

De cijfers liegen er niet om, in sommige straten in Assenede wordt te snel gereden. 93 kilometer per uur in zone 30 ter hoogte van de Prins Boudewijnlaan, 74 kilometer per uur in de Weststraat in Boekhoute, 175 kilometer per uur in de zone 50 in Oosthoek in Oosteeklo of 139 kilometer per uur op de Landsdijk; het zijn maar enkele snelheden die onlangs werden geregistreerd. CD&V vraagt dat er werk wordt gemaakt van een degelijk verkeersveiligheidsbeleid en daarom vraagt men aan het gemeentebestuur om aan te sluiten bij Telraam.

“Via Telraam worden de inwoners actief betrokken bij het mobiliteitsbeleid", legt Koen Van Ooteghem uit. “De bedoeling is dat camera’s worden opgehangen achter de ruiten van inwoners om enerzijds het aantal bewegingen van voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens te registreren en anderzijds de snelheid te meten zonder dat dit leidt tot boetes. Dit gebeurt op een anonieme wijze zodat er geen problemen zijn met de privacy. Voor de gemeente heeft dit als voordeel dat ze op basis van objectieve gegevens een duidelijk beeld heeft van de verkeersproblematiek in haar gemeente. Zo kunnen de investeringen in verkeersveiligheid op een efficiëntere manier aangepakt worden. Anderzijds wordt de betrokkenheid van de inwoners verhoogd doordat ze zelf kunnen beslissen om een ‘telraam’ aan hun venster te hangen.”

Meer info via www.telraam.net.