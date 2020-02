Carnavalsstoet Assenede: voor het eerst tribune voor gemeentehuis Joeri Seymortier

28 februari 2020

13u52 0 Assenede Er komt op zaterdag 29 februari voor het eerst een tribune voor het gemeentehuis van Assenede, zodat de genodigden daar de verlichte carnavalsstoet kunnen volgen.

Het schepencollege en de genodigden van gemeente Assenede kunnen de stoet voor het eerst op een tribune voor het gemeentehuis volgen. “Vroeger was het gebruikelijk dat het schepencollege en haar gasten de verschillende carnavalsgroepen beoordeelden van het balkon van het oud gemeentehuis aan de Markt”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “Het oud gemeentehuis staat momenteel in de stellingen, waardoor het niet mogelijk is het balkon te betreden. Toch willen we die traditie niet verloren laten gaan. Met veertig praalwagens belooft het bovendien één van de langste carnavalsstoeten ooit te worden.”

De 83ste editie van de Asseneedse carnavalsstoet start zaterdagavond om 19 uur op het Molenbergplein. “Het belooft opnieuw een prachtig schouwspel te worden. Tenminste als het weer geen roet in het eten gooit. Er worden windsnelheden tot vier beaufort voorspeld. Zaterdag om 11 uur zitten de Werkgroep Carnaval, de gemeentediensten, brandweer en de politie samen voor een ultiem veiligheidsoverleg. We gaan er nog steeds vanuit dat de carnavalsstoet gewoon doorgaat”, zegt schepen Vercauteren nog.

