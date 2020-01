Burgemeester Philippe De Coninck rouwt om overlijden vader (92) Joeri Seymortier

30 januari 2020

16u36 0 Assenede Burgemeester Philippe De Coninck van Assenede rouwt om het overlijden van zijn vader, Gilbert De Coninck.

Gilbert De Coninck is overleden in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede, waar hij woonde. Hij werd 92 jaar. De man stond mee aan de wieg van de bekende koffiebranderij De Coninck-Hesters, die ontstond in het centrum van Zelzate. De Coninck-Hesters werd in 2003 overgenomen door Koffie Verheyen uit Antwerpen, maar men blijft onder de kerktoren van Zelzate streekgebonden koffie branden.

Gilbert De Coninck en zijn vrouw Jacqueline Haers kregen naast burgemeester Philippe De Coninck nog twee dochters: Catherine en Claudine. Echtgenote Jacqueline Haers overleed al in 2012. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring. Nadien wordt Gilbert De Coninck bijgezet in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Zelzate.