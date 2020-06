Brandende lekkende gasleiding onder controle gehouden door brandweer Wouter Spillebeen

03 juni 2020

15u29 4 Assenede De Riemestraat in Assenede is deze middag enkele uren afgesloten nadat rond 13 uur aan een gaslek een brand ontstond. De brandweer hield het vuur onder controle terwijl een ploeg van Fluvius de gastoevoer afsloot.

Het lek aan de gasleiding zou ontstaan zijn tijdens wegenwerken. Het gas ontbrandde meteen en gaf een metershoge vlam. Door de hitte zou ook een waterleiding beschadigd geraakt zijn, maar gewonden vielen er niet. De hulpdiensten werden rond 13 uur verwittigd en waren in ongeveer vier minuten ter plaatse. “De vlammen zijn even overgeslagen naar wat struikgewas, maar dat was heel snel onder controle”, aldus Brandweerzone Centrum. De straat werd meteen volledig afgesloten.

De brandweer slaagde erin de vlammen onder controle te houden. Omdat het ging over een lagedrukleiding, was het mogelijk om de leiding gecontroleerd te laten branden terwijl een ploeg van beheerder Fluvius ter plaatse kwam om de gastoevoer aan het einde van de straat af te sluiten. Evacuaties waren volgens de hulpdiensten niet nodig.