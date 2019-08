Boekhoute klaar voor Havenkermis Joeri Seymortier

01 augustus 2019

10u28 0 Assenede Het feestcomité Haven in Boekhoute organiseert dit weekend de vierde editie van de Havenkermis.

Op vrijdag 2 augustus maakt zanger Peter Rammelo om 14 uur zijn debuut op Havenkermis. Om 20 uur is er een afterworkparty, met pastabar. Zaterdagavond kan je genieten van een barbecue, en is er om 21 uur een optreden van The Basefield Originals.

Zondag 4 augustus wordt feest gevierd in samenwerking met de Koninklijke fanfare ‘De Braakmanszonen en –dochters’. Van 9 tot 11 uur kan je gaan ontbijten. Om 11 uur geeft de fanfare een aperitiefconcert. Om 13 uur nemen de vrienden van de Koninklijke harmonie van Wetteren het over. De ‘D.Drix Swing Band’ uit Assenede zorgt vanaf 15 uur voor de muziek.

Het hele weekend staat er een springkasteel voor de kleintjes.