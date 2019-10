Boekenruilkastjes voor schoolkinderen Oosteeklo Joeri Seymortier

23 oktober 2019

10u35 2 Assenede De kinderen van de vrije basisschool ‘De Kleine Kameleon’ in Oosteeklo bij Assenede hebben een gloednieuw boekenruilkastje op de speelplaats. Ook ‘De Grote Kameleon’ kreeg zijn eigen exemplaar.

Het Bewonersplatform van Oosteeklo zit mee achter het initiatief. Ze schreven zich in voor een wedstrijd bij energieleverancier Eneco om droomprojecten te realiseren. Zo haalden ze de nodige centen binnen voor een boekenruilkastjesproject. “Iedereen is enthousiast over dit nieuwe wisselkastjesproject”, zegt directrice Isabelle Stul. “Ons jaarthema is ‘lang zullen we lezen’. Deze nieuwe boekenruilkastjes komen als geroepen. Onze leerlingen kijken er naar uit om hartenlust boeken te ruilen.”

Op 17 november worden door het Bewonersplatform nog twee kastjes ingehuldigd in het centrum van Oosteeklo.