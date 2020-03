Bijkomende maatregelen tegen coronavirus: alle gemeentelijke activiteiten afgelast Anthony Statius

12 maart 2020

18u44 5 Assenede De gemeente Assenede neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle gemeentelijke activiteiten worden afgelast en evenementenorganisatoren wordt aangeraden zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.

Na de beslissing om het dienstencentrum en de sociale restaurants te sluiten, heeft de crisiscel van de gemeente Assenede beslist om alle gemeentelijke activiteiten tot nader bericht af te gelasten. Zo gaan Kaboemdag, Cadozondag, gemeentelijke lessenreeksen zoals Sportsnack en Multimove niet door. Andere organisatoren wordt aangeraden hetzelfde te doen.

Activiteiten in de buitenlucht zijn minder risicovol, maar activiteiten in besloten ruimtes worden afgeraden. De gemeente gaat voorlopig niet over tot het afgelasten van privé-organisaties waar minder dan 1.000 mensen bijeenkomen, het rekent echter wel op het gezond verstand van de organisatoren. Ook activiteiten die doorgaan in gemeentelijke gebouwen en georganiseerd worden door een privépersoon of privé-organisatie worden voorlopig niet afgelast. De zalen kunnen wel kosteloos geannuleerd worden bij de gemeente via https://reservaties.assenede.be. De gemeentelijke diensten, met uitzondering van het dienstencentrum en de sociale restaurants, blijven tot nader order gewoon open. Voor alle gemeentelijke vragen rond het coronavirus kan je terecht op het algemeen nummer 09/341.95.95.

