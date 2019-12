Bijenkorf wordt dorpscinema: van Girl tot De Collega’s Joeri Seymortier

21 december 2019

13u43 0 Assenede Gemeenschapscentrum de Bijenkorf in Assenede wordt van 27 tot en met 30 december opnieuw een dorpscinema.

Elke dag staat een animatiefilm en een Vlaamse topfilm op het programma. De animatiefilm start telkens om 14.30 uur, de avondvoorstelling om 20 uur. Op het programma staan onder andere Girl, De Collega’s, Binti en Missing Link. Tickets kosten 5 euro, tot en met 18 jaar betaal je 3 euro. Wie tijdens de Vlaamse filmweek naar ‘Cinema de Bijenkorf’ komt en houder is van de UitPas heeft in ruil voor 5 punten recht op een gratis drankje. Je kan ook gratis naar de film komen voor 10 punten.

De deuren van Cinema de Bijenkorf openen telkens 30 minuten voor aanvang van de film. Reserveren is niet noodzakelijk maar mogelijk. Je vindt de Bijenkorf in de Sportstraat in Assenede.

Het volledige programma vind je op www.assenede.be.