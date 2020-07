Bijenkorf hangt in boom aan dorpshuis Bassevelde: “Goed hoog en dus geen probleem voor spelende kinderen” Joeri Seymortier

13 juli 2020

10u02 0 Assenede De Bijenwerkgroep Assenede heeft een hangbijenkorf in de boom gehangen aan het dorpshuis van Bassevelde.

De Bijenwerkgroep kreeg 2.000 euro van Regionaal Landschap Meetjesland om het project aan het dorpshuis Bass’Cul in Bassevelde te realiseren. “Het maken van een hangkorf is arbeidsintensief”, vertelt Toon Angeli van de Bijenwerkgroep. “We zijn er maanden aan bezig geweest. Het mooie is dat deze bijen niet gebruikt worden om honing te maken. De honing die ze produceren blijft gewoon in de korf. De bijen zijn ook geen eigendom van een imker, ze zijn van de gemeenschap. Kinderen die in de tuin komen spelen hoeven zich over de bijen ook geen zorgen te maken. De korf hangt hoog genoeg dat bijen en kinderen perfect samen kunnen gedijen in de tuin van Bass’Cul. De bijen zorgen bovendien voor meer natuurlijke harmonie, waardoor het nog aangenamer toeven wordt in de tuin van Bass’Cul.”