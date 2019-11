Bib Assenede verhuist tijdelijk wegens verbouwingswerken: van Sportstraat naar Kapelledreef Joeri Seymortier

23 november 2019

11u17 0 Assenede De bibliotheek van Assenede gaat verbouwen. In de week van 25 tot 30 november verhuist de bib en de dienst Vrije Tijd naar de vroegere kinderopvang in de Kapelledreef 2.

De verbouwingswerken voor de bibliotheek starten al in december, dus vanaf maandag moet het personeel de hele bib verhuizen naar de tijdelijke locatie in de Kapelledreef. Vanaf maandag 2 december kan je daar dan terecht.

“We gaan voor de bibliotheek van de toekomst”, zegt schepen van Bibliotheek Chantal Bobelijn (SamenPlus). “Er komt onder andere een nieuwe gemeenschappelijke inkomzone voor de bibliotheek en de dienst Vrije Tijd. Omdat werken nu eenmaal hinder met zich meebrengen, verhuist de bibliotheek naar de vroegere gebouwen van het IBO, in de Kapelledreef 2. Ook de dienst Vrije Tijd zal er zijn tenten opslaan. De openingsuren blijven dezelfde en ook het aanbod blijft op punt. In de week van 25 tot en met 30 november zal de bibliotheek een weekje gesloten zijn om alle boeken over te brengen van de Sportstraat naar de Kapelledreef. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn de gemeentelijke diensten al maanden in de weer.”

685.000 euro

De werken kosten 685.000 euro. De werken starten volgende maand al, en tegen januari 2021 is het de bedoeling het vernieuwde bibliotheekgebouw te openen. Tijdens de werken zal er een informatieve webpagina opgestart worden. Via deze weg blijf je op de hoogte rond de recentste ontwikkelingen rond de verbouwing van de bibliotheek.

Info: www.assenede.be/bibliotheek.