Bewoners kregen keuze: Molenbosstraat blijft tweerichtingsverkeer

03 februari 2020

08u35 0 Assenede De Molenbosstraat in Assenede blijft een straat met tweerichtingsverkeer. Dat hebben de bewoners mee mogen beslissen.

Het tweerichtingsverkeer in de Molenbosstraat in Assenede blijft behouden. “Dat is het resultaat van een enquête die uitgevoerd werd onder de bewoners van de straat”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “De enquête kwam er op vraag van de gemeenteraad. “Negen op tien van de bewoners vulde de enquête effectief in. 91 procent van de respondenten kiest voor het behoud van het tweerichtingsverkeer. Amper 3,57 procent kiest voor eenrichtingsverkeer komende van de Trieststraat richting Zelzatestraat. Een kleine vijf procent kiest voor eenrichtingsverkeer in de andere richting.”

Het schepencollege besliste op basis van de enquête om het tweerichtingsverkeer te behouden. De bewoners van de Molenbosstraat werden persoonlijke op de hoogte gebracht.

