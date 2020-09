Benjamin Verraes wint in Bassevelde, maar kan niet veel koersen: “Nochtans gebruikt bij ons iedereen zijn verstand” Hans Fruyt

08 september 2020

21u57 0 Assenede In Oost-Vlaanderen bleven eliterenners zonder contract en beloften de voorbije weken op hun koershonger zitten. Bassevelde toonde dinsdagnamiddag dat een kermiskoers coronaproof organiseren kan. Benjamin Verraes zette in een massaspurt de wedstrijd naar zijn hand.

Het is van half juli geleden dat eliterenners zonder contract in onze provincie een koers konden betwisten. Voor de wedstrijd in Bassevelde stonden vorige week nog meer dan 250 namen op de voorinschrijvingslijst terwijl er 175 startrecht hebben. Uiteindelijk haalden 151 renners een rugnummer af. Zij die niet opdaagden mogen een boete verwachten. Het werd een snelle wedstrijd waarin Benjamin Verraes sneller sprintte dan Thibau Verhofstadt, Wouter Van Ende en de rest.

“Ben blij dat ik onze nieuwe ploeg Projectbouw Borgonjon-DeWa Sport een eerste zege kan schenken”, glunderde ex-prof Verraes. “Voor onze categorie is dit een hele vervelende periode. Ik bereidde me goed voor op het Belgisch kampioenschap tijdrijden van 20 augustus, maar daarna raakte ik in een dipje want er kwam opnieuw een periode zonder competitie aan. Als je ziet dat bepaalde jongens naar het midden van Frankrijk rijden om te kunnen koersen moet je beseffen dat er iets niet klopt. In Frankrijk lachen ze in ons gezicht. Zie maar de beelden van het voorbije weekeinde tijdens de Tour. Wij zijn de dupe van wat boven onze hoofden wordt beslist. Terwijl ik vandaag tijdens de koers zag dat iedereen zijn verstand gebruikt. Ik hou mijn hart vast voor volgend jaar. Ik vrees dat heel wat organisaties definitief zullen afhaken.”

Deze maand zijn er in onze provincie nog koersen voor elites zonder contract in Nieuwkerken-Waas (14/9), Munte (19/9), Bachte (27/9) en St-Laureins (29/9). Al staat deze laatste wedstrijd op de helling. Toch vindt Patrick De Pessemier, voorzitter van de Oost-Vlaamse commissie weg-piste-veld, dat onze provincie niet minder bedeeld is dan andere. “In juli hebben we in onze provincie heel wat oefenkoersen kunnen organiseren”, benadrukte De Pessemier. “Door de tweede coronagolf werden in augustus veel wedstrijden geschrapt. Zodat we in Oost-Vlaanderen slechts twee koersen hadden: junioren in Denderbelle en vrouwen elite in Schellebelle. Nu staan er toch weer heel wat organisaties op stapel. Volgens mij zijn er in andere provincies niet meer koersen dan bij ons.”

Toch moet Verraes voor zijn volgende wedstrijd naar het Limburgse Lommel (13/9).