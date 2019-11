Belgisch Kampioenschap krulbollen voor ambtenaren in De Pluim Anthony Statius

06 november 2019

12u20 0 Assenede In De Pluim in Oosteeklo vindt op w oensdag 13 november voor de 47ste keer het Belgisch kampioenschap krulbollen voor de openbare diensten plaats. De wedstrijd start om 14 uur.

Alle boldersvrienden van de posterijen, politie, defensie, NMBS, onderwijs, gemeente, waterleiding en allerhande overheidspersoneel, worden op woensdag 13 november uitgenodigd om mee te dingen naar de nationale titel tijdens het Belgisch Kampioenschap krulbollen.

“Aan de wieg van dit evenement stonden de douaniers, die in het Zelzaatse grenskantoor zaten en het eerste kampioenschap werd georganiseerd op 15 november 1973", zegt organisator Robert Dierickx. de toenmalige onderpastoor van Assenede, Joël Cool, WAS de eerste kampioen. Enkele jaren later werden alle sectoren van de openbare diensten toegevoegd.”

“Er worden voor alle deelnemers belegde broodjes en een kom heerlijke soep geserveerd en elke deelnemer ontvangt een extra attentie. Voor de drie winnaars is er een sporttas voorzien”, klinkt het.