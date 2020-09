Bassevelde viert kermis: attracties, koers, maar geen randactiviteiten Joeri Seymortier

03 september 2020

10u14 0 Assenede Voor het eerst sinds corona is er weer kermis in Bassevelde. Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 september staan er attracties.

De kermis is open op vrijdag vanaf 18 uur, op zaterdag en zondag vanaf 15 uur, en op maandag en dinsdag vanaf 16 uur. “Normaal hebben we een grote affiche met randactiviteiten, maar dat kan nu niet”, zegt schepen David Vercauteren. “Met uitzondering van de koers. Op dinsdag richt Sport en Nering Bassevelde wel een wielerwedstrijd in. De koerst passeert Dorp, Assenedestraat, Haantjen, Hendekensstraat en Oude Boekhoutestraat. De wielerwedstrijd start om 16 uur.”

Voor de horecazaken van Bassevelde worden dit kermisweekend extra terrassen voorzien. Van vrijdag tot en met maandag is het dorp, tussen Assenedestraat en Kerkstraat, afgesloten voor doorgaand verkeer tijdens de openingsuren van de kermisattracties.