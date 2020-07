Bassevelde schrapt alle activiteiten op septemberkermis, maar misschien komen toch enkele kermisattracties Joeri Seymortier

23 juli 2020

15u32 0 Assenede De gemeentelijke feestcommissie van Bassevelde trekt een streep door haar volledige programmatie van de septemberkermis. Dat betekent dit jaar ook geen jaarmarkt en geen mosselfestijn.

Na overleg met alle verenigingen wordt beslist dat er dit jaar geen jaarmarkt en mosselfestijn zal zijn in Bassevelde, maar ook geen ezelsbierloop, truckrun of kroegentocht. Voor de organisatie van de foor met kermisattracties, en de koers van Sport en Nering Bassevelde is er nog geen definitieve beslissing. “De gezondheid van onze dorpsgenoten gaat voor en daarom was het niet opportuun om met de geldende regels en stijgende trend betreffende besmettingen de jaarmarkt en mosselfestijn te laten doorgaan”, klinkt het bij het feestcomité.

Ook voor de kersthappening is het nog koffiedik kijken. Zet de huidige trend zich door dan zal het voor de gemeentelijke feestcommissies een sabbatjaar worden. Ook de gemeente Assenede volgt de situatie dag per dag op.