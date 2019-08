Bassevelde maakt zich op voor kermisweekend Joeri Seymortier

26 augustus 2019

09u50 0 Assenede Het dorp Bassevelde bij Assenede maakt zich op voor het kermisweekend.

Op vrijdag 30 augustus wordt gestart met de algemene quiz van de harmonie Sint-Cecilia. In café Bonjourke kan je naar een schlagerfestival.

Zaterdag is er om 15 uur een openlucht kinderfuif aan café Moderne. Om 19.30 uur speelt het eerste elftal van Bassevelde een voetbalwedstrijd tegen de buren van FC Kaprijke. ’s Avonds is er muziek en ambiance in de cafés op het dorp.

Op zondag 1 september is er het traditionele kermisbuffet. De Volkstuinvrienden houden vanaf 14 uur hun open tuin in de Kaprijkestraat, en op hetzelfde uur start ook de Truckrun. Er is een gratis kindernamiddag op het dorp, en de ouders van ’t Brugje bakken pannenkoeken. Vanaf 21 uur is er een kermisbal in café Moderne en een Bonjourfuif in café Bonjourke.

Maandag 2 september is er vanaf 9 uur de jaarmarkt in Bassevelde. Om 18 uur start de 33ste kroegentocht. Op dinsdag 3 september is er om 16 uur nog koers in het dorp.

Info: www.bassevelde.com.