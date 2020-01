Babygeluk bij SamenPlus zorgt voor tijdelijke wissel in gemeenteraad Assenede Joeri Seymortier

31 januari 2020

14u26 0 Assenede Gemeenteraadslid Lieselotte Van Hoecke van SamenPlus in Assenede is bevallen, en wordt enkele maanden vervangen in de gemeenteraad.

Lieselotte Van Hoecke is bevallen van zoontje Jytze. “De kleine spruit besloot een stuk vroeger te komen dan verwacht en dus blijft de mama tot eind mei dicht bij hem”, klinkt het bij de vrienden van meerderheidspartij SamenPlus van burgemeester Philippe De Coninck. “Lieselotte zal enkele maanden voltijds mama zijn en even niet aan politiek doen. Tot eind mei zal Nicolas Claerhout de taken van Lieselotte in de gemeenteraad overnemen. Saskia Clinckemaillie zal dat doen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst.”