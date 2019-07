Baar Oost klaar voor derde editie: vier dagen pop-up met Gunther D en Jolien Roets Joeri Seymortier

10u43 6 Assenede Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juli kan je in Oosteeklo bij Assenede naar de derde zomereditie van het pop-up zomerterras Baar Oost.

Drie jaar geleden startten Laurenz Van de Velde en Dieter Timbreur met het zomerevent, en ondertussen is het een vast feestweekend met ruim 2.000 bezoekers. Na twee zomeredities en een gesmaakte kersthappening blijft Baar Oost trouw aan de vaste locatie: Oosthoek 43, op het terrein van Garage Walter Van de Velde. “Vier dagen lang kan je er terecht op het gezellige zomerterras voor heel wat activiteiten, lekker eten en heerlijke drankjes”, zeggen de jongeren. “Ook dit jaar mag je muzikale topmomenten verwachten van onder andere Amber Broos, Gunther D, Lady S en Jolien Roets. Nieuw dit jaar is een netwerkevent op donderdagavond 11 juli met Joost Van Hyfte, gevolgd door de after work party met DJ Semmer. Op vrijdagavond kan je komen ‘chillen en grillen’ aan de barbecue. Zaterdag wordt opnieuw een dag voor de allerkleinsten. Terwijl de ouders genieten van een terrasje, kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel en de knutselnamiddag. Op zondagochtend is er een brunch. Die wordt in de namiddag gevolgd door de populaire oldtimerrit door het Meetjesland, onder leiding van rallyrijder Christophe Panis. De wagens zullen voor en na de rit ook te bewonderen zijn op de feestlocatie.”

Het volledige programma vind je op www.baaroost.be.