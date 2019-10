Avondstoet carnaval 2020 gaat uit op schrikkeldag Joeri Seymortier

01 oktober 2019

10u33 0 Assenede De werkgroep Carnaval Assenede heeft de agenda 2020 bekend gemaakt. De avondstoet gaat uit op schrikkeldag 29 februari.

Carnaval Assenede wil dat de echte feestvierders van het dorp hun vakantiedagen voor 2020 goed kunnen plannen, en lanceren nu al de data voor de festiviteiten voor volgend jaar. Op woensdag 19 februari 2020 staat de opening van carnaval Assenede 2020 gepland in gemeenschapscentrum De Bijenkorf. Vrijdag 21 februari 2020 is er de scholenoptocht, op zondag 23 februari 2020 maakt Assenede zich op voor de Zottenkoers, op maandag 24 februari 2020 is er kindercarnaval en de Sloezenmaandag. Dinsdag 25 februari 2020 wordt de avond van de vastenavondzotten. Op schrikkeldag zaterdag 29 februari 2020 staat dan vanaf 19 uur de verlichte avondstoet met tal van verlichte praalwagens gepland.

“Het programma van andere organisaties en horeca zal eind december opgemaakt worden”, voegt de werkgroep er nog aan toe.

Info: www.assenede.be.