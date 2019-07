Auto rijdt nét over de grens tegen appelboom en gaat van de baan: vrouw en kind naar ziekenhuis overgebracht Jeroen Desmecht

14 juli 2019

22u16

Bron: Provicom 3 Assenede Een vrouw én een kind zijn zondagavond naar het ziekenhuis overgebracht na een ongeval in Philippine, een stadje nét over de Belgisch-Nederlandse grens met Boekhoute.

De feiten gebeurden rond 20 uur het in Zeeuws-Vlaams stadje Philippine. De wagen met Belgische nummerplaat reed uit de Braakmanstraat in Boekhoute langs de Olmendijkweg de grens over. Daar knalde het voertuig tegen een appelboom, waarna het nog een stenen brievenbus raakte en een talud (een schuine afdeling langs de baan, red) afreed. Uiteindelijk kwam het voertuig vlak voor de oprit van een alleenstaande woning tot stilstand. De ambulance heeft zowel de vrouw als het kind voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 21.15 uur werd het voertuig getakeld.