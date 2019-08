Auto belandt op dak aan Sas van Gent Jeffrey Dujardin

29 augustus 2019

19u53 0 Assenede Op de Poeldijkstraat bij Sas van Gent, juist over de Belgische grens, is vanochtend tussen half acht en acht uur een ongeval gebeurd waarbij een automobiliste lichtgewond is geraakt. Haar auto belandde op de kop.

De bestuurster, een Nederlandse vrouw van 37 jaar, verloor de controle over het stuur en is vervolgens tegen een boom gereden, waarna haar auto omsloeg. De automobiliste is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Op de Poeldijkstraat vond woensdag 7 augustus ook al een ongeval plaats. Dit gebeurde omstreeks 4.15 uur. Een Nederlandse auto, met daarin een 35-jarige vader en zijn vier kinderen, belandde toen in een sloot. Eén kind (7) raakte hierbij dusdanig gewond dat deze naar een ziekenhuis in Gent moest worden gebracht. De Poeldijkstraat is dé alternatieve route aan de kant van Sas van Gent voor de sinds 28 februari, vanwege verzakkingsgevaar afgesloten Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate. Het gaat om een betonnen weg die vrij smal is en vrij hoge randen aan de zijkanten heeft.