Augusta blaast 100 kaarsjes uit Anthony Statius

17 februari 2020

16u45 0 Assenede Augusta Serie heeft maandag haar honderdste verjaardag gevierd. De kranige eeuwlinge werd door het college van burgemeester en schepenen gehuldigd in woon- en centrum Sint-Jozef in Assenede.

Augusta Serie werd geboren in Gent, dicht tegen de Blandijnberg. Op driejarige leeftijd verhuisde ze naar Boekhoute, waar ze bijna bijna haar ganse leven heeft gewoond.

Op haar veertiende ging Augusta werken in de spinnerij op de Wiedauwkaai in Gent. Ze maakte daar garen, deed molens spinnen en bediende machines. In Boekhoute leerde ze haar man Albert Gilson kennen, een schipper, en in die tijd werd ook dochter Lidy geboren. Vlak na de oorlog in 1945 volgde een zoon. In 1964 legde ze haar examen af als kokkin en daarna werkte Augusta jarenlang als kok in het lyceum aan de Gimarstraat in Gent. Daar kookte ze ook dagelijkse kost voor de kinderen en collega’s en haar specialiteit was gerisoleerde aardappelen. Ze klom er zelfs op tot souschef van Chef Gaspard.

In 1980 ging Augsta na een rijkgevulde carrière met pensioen. Het begin van een mooie periode, tot in 1993 haar enige zoon omkwam bij een ongeval in Duinkerke. Ze denkt nog steeds met veel verdriet terug aan die tijd, maar gelukkig overwon de levenskracht. Tot haar 80ste deed Augusta zelfstandig al haar papieren en administratie en ze reed tot haar 87ste met de auto. De kranige dame is zelfstandig blijven wonen tot haar 98ste en op 23 december 2018 verhuisde ze naar het woon- en zorgcentrum in Assenede. Haar levensmotto: “Neem het leven zoals het komt. Een goede gezondheid krijg je, de rest moet je zelf doen!”