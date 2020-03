Assenede zet zichzelf opnieuw op de kaart als dé Meetjeslandse carnavalsgemeente: “Een massa volk, nog meer leute en overal lachende gezichten…meer moet dat niet zijn!” Anthony Statius

01 maart 2020

09u20 0 Assenede Wie carnaval wil vieren in het Meetjesland moet in Assenede zijn. Het volk stond gisteren opnieuw rijendik voor de tweede editie van de verlichte avondcarnavalsstoet. In de voormiddag werd nog gevreesd voor storm, maar het gevreesde noodweer bleef uit. In de plaats vulden duizenden lichtjes en lachende carnavalsgezichten de Asseneedse harten.

Het was zaterdag een hele dag angstig naar boven kijken voor de Asseneedse carnavalisten. Om 11 uur zette de veiligheidscel het licht op groen. “De voorspellingen zijn gunstig. Naar de avond toe neemt de kans op buien af. De wind blijft wel een factor van belang spelen en waait matig tot vrij krachtig. De veiligheidscel ziet dan ook geen reden om de avondcarnavalsstoet af te lassen”, klonk het in een officiële verklaring. De voorspelling zat er ‘boenk’ op zoals ze in Assenede zeggen. Vlak voor de stoet klaarde de hemel boven Assenede open.

Prinses Sarah

Ondertussen troepten de kijklustigen samen in de centrumstraten. Vanop het Molenbergplein tot voor de tribune aan het gemeentehuis stond het volk rijendik. Prinses Sarah I kon haar ogen niet geloven. “Dit is ’t schoonste carnaval ter wereld”, glunderde ze terwijl ze samen met haar hofhouding de menigte groette. Voor carnaval twijfelde ze nog aan een derde ambtstermijn, na de stoet van gisteren gaat ze volledig voor het keizerschap. Het zou een unicum zijn in de honderd jaar oude traditie van Assenede carnaval.

In de stoet geloofden Keizer Maarten I en Keizer Dewa I hun ogen niet. “Storm? Welke storm? Niks kan de carnavalist binnen houden”, toeterde Prins Maarten I. “Elk weird’em!” Prins Dewa I werd er zowaar emotioneel van. “Niks schoner ter wereld dan Assenede carnaval. Overal lachende gezichten, overal vriendschap, overal leute…meer moet dat echt niet zijn.”