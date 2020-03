Assenede wil hartveilige gemeente worden: “Zoveel mogelijk mensen leren reanimeren” Joeri Seymortier

09 maart 2020

08u27 0 Assenede Assenede wil een hartveilige gemeente worden. Bedoeling is dat zoveel mogelijk burgers een cursus reanimeren en defibrilleren volgen.

Twaalf personeelsleden van de gemeente hebben alvast het goede voorbeeld gevolgd, en hebben een cursus ‘reanimeren en defibrilleren’ gevolgd. “In een hartveilige gemeente stijgt de overlevingskans bij een hartstilstand met 50 tot 70 procent”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis. Daarom worden zowel voor het gemeentepersoneel als burgers opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ georganiseerd. Begrippen als veiligheidshouding, AED en reanimatie zullen na deze cursus geen loze begrippen meer zijn.”

De eerste cursus vindt plaats op 28 april, van 19 tot 22 uur, in het lokaal van het Rode Kruis op jeugd- en sportdomein Ter Walle in Oosteeklo. De deelname is gratis. De tweede cursus vindt plaats op 15 september in Bass’Cul in Bassevelde.

Inschrijven kan op www.assenede.be/inschrijven of 0473/11.59.17.