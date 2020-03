Assenede verscherpt maatregelen: vijf grensovergangen hermetisch afgesloten Joeri Seymortier

26 maart 2020

11u48 2 Assenede Assenede verscherpt de maatregelen rond het afsluiten van de grensovergangen met de gemeente Terneuzen. Vijf plaatsen worden afgesloten met containers of betonblokken.

De gemeente Assenede besliste maandag alle grensovergangen tussen de gemeente Terneuzen en de gemeente Assenede af te sluiten. “Overal werden nadarhekken met de nodige signalisatie geplaatst”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Dit om grenstoerisme in tijden van corona te voorkomen. Op verschillende plaatsen worden de maatregelen echter niet nageleefd. Hier en daar werden hekken aan de kant geschoven. Omdat het belangrijk is de maatregelen van de federale overheid na te leven, verscherpt Assenede nu de maatregelen. Op vijf plekken wordt de grens hermetisch afgesloten door het plaatsen van containers of betonblokken, of zelfs de combinatie van de twee.”

De grenzen zijn dicht op volgende plaatsen: Gezusterstraat ter hoogte van Zeestraatje, Gezusterstraat ter hoogte van Binnenpolderweg, Braakmanstraat ter hoogte van Cathalijnweg, Braakmanstraat ter hoogte van Olmendijkweg en aan de Haven ter hoogte van Boekhouteweg.