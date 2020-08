Assenede verplicht mondmaskers rond de schoolpoort: “Dit wordt het nieuwe normaal” Joeri Seymortier

25 augustus 2020

11u44 5 Assenede Assenede gaat voor een veilige start van het schooljaar en vraagt ouders die hun kinderen aan de schoolpoort afzetten om een mondmasker te dragen.

Ouders die kinderen komen afzetten aan school moeten een mondmasker te dragen. “De leerkrachten aan de schoolpoort zullen het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Kinderen van de derde graad zullen niet verplicht worden om een mondmasker te dragen, maar we raden aan toch altijd een mondmasker bij te hebben. In situaties waarbij de anderhalve meter afstand niet gerespecteerd kan worden, kan iedereen gevraagd worden om een mondmasker te dragen. Jong geleerd, is oud gedaan. Het schooljaar zal er sowieso anders uitzien, maar samen maken we er het beste van. Onze gemeenschapswachten en de politie zullen tijdens de eerste weken van het schooljaar extra aanwezig te zijn om te helpen waar nodig.”