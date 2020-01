Assenede trakteert zondag voor nieuwe jaar Joeri Seymortier

01 januari 2020

13u49 0 Assenede Inwoners van Assenede worden op zondag 5 januari uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie, die aangeboden wordt door het gemeentebestuur.

Het nieuwe jaar is goed en wel gestart, en de komende dagen kunnen we samen met familie en vrienden van de eerste dagen genieten. Op zondag 5 januari sluit Assenede de kerstvakantie af met een nieuwjaarsreceptie. Plaats van afspraak wordt het plein voor het gemeentehuis. Van 11 tot 13 uur kunnen alle bewoners van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo er komen klinken op een bruisend 2020. De gemeentelijke feestcommissie van Assenede staat in voor de praktische organisatie.

Info: www.assenede.be.