Assenede stuurt politie en gemeenschapswachten op pad voor heropening winkels: “Eerst waarschuwing, dan boetes van 750 euro” Joeri Seymortier

10 mei 2020

09u50 0 Assenede Assenede stuurt maandag de politie en gemeenschapswachten op pad, voor een veilige heropening van de winkels.

Maandag 11 mei mogen alle winkels ook in Assenede opnieuw de deuren openen. “We wensen al onze winkeliers succes met de nodige voorbereidingen en maandag een goede start”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “De politie en onze gemeenschapswachten zullen toezien dat de nodige coronamaatregelen in acht worden genomen. Enkel op die manier wordt maandag voor iedereen een succes. Bij een eerste overtreding wordt een waarschuwing gegeven. Een tweede overtreding levert meteen een boete op van 750 euro. Bij herhaaldelijke inbreuken tegen de coronamaatregelen kan zelfs een sluiting opgelegd worden. We zijn er echter van overtuigd dat het zover niet hoeft te komen.”

De wekelijkse dinsdagmarkt in Assenede blijft voorlopig verboden.