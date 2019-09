Assenede strijdt voor beter klimaat: “Gemeente moet groener en blauwer worden” Joeri Seymortier

08 september 2019

14u55 0 Assenede Assenede strijdt voor een beter klimaat en wil daarvoor niet alleen inzetten op meer groen. Ook het water in de gemeente krijgt extra aandacht.

Assenede heeft een nieuw klimaatadaptatieplan. De doelstelling is om tegen 2030 minstens veertig procent minder CO2 uit te stoten, ten opzichte van 2011. “Iedereen zal zich moeten aanpassen”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “De sleutel ligt vaak bij hoe we leven. Assenede is een gemeente waar groen en blauw harmonieus overlopen in elkaar. Het zijn niet toevallig de twee hoofdkleuren van het gemeentelijk logo. Het is aan ons om ze in harmonie te laten blijven leven. Onze groene gemeente kan door de aanplant van bossen, groendaken, geveltuinen en ander openbaar groen nog groener worden. Aan de andere kant moeten we er voor zorgen dat onze gemeente ook blauwer wordt. Door de aanleg van waterbufferbekkens, en door het koesteren van onze kreken.”

Met het nieuwe klimaatadaptatieplan is Assenede naar eigen zeggen klaar om die uitdaging aan te gaan. Het nieuwe klimaatadaptatieplan is samen met het nieuwe mitigatieplan te vinden via www.assenede.be/klimaat.

