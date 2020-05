Assenede start dinsdagmarkt op 19 mei weer op Joeri Seymortier

14 mei 2020

14u34 3 Assenede Vanaf dinsdag 19 mei kan je in Assenede weer naar de wekelijkse markt.

De gemeentelijke crisiscel zette donderdag het licht op groen. “De markt start wel op onder strikte voorwaarden”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “De marktkramers mogen hun kramen pas openen om 8 uur, en moeten om 12 uur sluiten. Alle marktkramers en hun personeel zijn verplicht om mondmaskers te dragen, en er moet handgel voorzien worden. De lokale marktleider en zijn ploegen werkten ook al een circulatieplan uit om de bezoekersstromen te controleren. We zijn blij de marktkramers opnieuw te mogen verwelkomen. Een dinsdag zonder een bezoekje aan de markt, is in Assenede geen echte dinsdag. We zijn blij dat we een nieuwe stap kunnen zetten naar ons nieuwe normaal.”