Assenede sluit alle grensovergangen met gemeente Terneuzen Joeri Seymortier

23 maart 2020

09u54 0 Assenede De gemeente Assenede heeft maandagochtend beslist alle grensovergangen tussen de gemeente Terneuzen en de gemeente Assenede af te sluiten.

De ploegen van de gemeente Assenede zijn daar maandagochtend meteen mee begonnen. “De ploegen starten met het plaatsen van nadarhekken met de nodige signalisatie”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Op de belangrijkste invalswegen zullen deze in sluisvorm opgesteld worden, zodat doorgang voor grensarbeiders of anderen met toelating nog mogelijk is. Onze politiediensten zullen er op toezien dat hier geen misbruik van gemaakt wordt en zullen verbaliseren indien nodig. Een aantal kleine landbouwwegen worden volledig afgesloten. Deze maatregel wordt genomen na de vaststelling dat er in beide richtingen nog teveel mensen aan ‘grenstoerisme’ doen, ook al is dat door de maatregelen van de federale regering verboden.”