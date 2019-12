Assenede past kleinere belastingen na 20 jaar aan, maar personenbelasting blijft op 7 procent Joeri Seymortier

27 december 2019

11u01 0 Assenede Assenede past vanaf 2020 enkele kleinere belastingen aan. Een indexering volgens de meerderheid, een belastingverhoging volgens de oppositie.

Assenede houdt de twee belangrijkste belastingen de komende vijf jaar ongewijzigd: 7 procent aanvullende personenbelasting, en 818 opcentiemen voor eigenaars van huizen. Maar heel wat andere kleinere belastingen gaan wel de hoogte in. Volgens CD&V en N-VA een breuk van de verkiezingsbelofte van SamenPlus die voor de verkiezingen gezegd had de belastingen niet te verhogen.

“Dit is ook helemaal geen belastingverhoging, maar een indexering”, zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Het is geleden van 2000 dat die kleinere belastingen en retributies in Assenede nog eens geïndexeerd werden. De provincie doet dat jaarlijks, maar wij moeten als gemeente nu ook eens een inhaalbeweging maken.”

De stijgingen situeren zich onder andere bij de milieubelastingen voor bedrijven. Die verschilt per categorie. Wie 125 euro betaalde, zal nu 150 euro moeten betalen. Grote bedrijven die 275 euro betaalden, moeten nu 350 euro betalen. Ook de belasting op tweede verblijven stijgt, van 250 naar 350 euro. En er komt zelfs een compleet nieuwe belasting, op het plaatsen van IBA’s. Dat is een individuele afvalwaterzuivering voor huizen waar geen riolering loopt. “Die belasting is nodig om de inwoners te activeren om zich in orde te stellen met Vlarem-wetgeving”, klinkt het nog.